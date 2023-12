Heiliger Vormittag in Esslingen: Volle Innenstadt trotz Regenwetters

14 Am Roßmarkt trafen sich vor allem jüngere Leute zum Heiligen Vormittag. Foto: Roberto Bulgrin

Der Heilige Vormittag hat Tausende in die Esslinger Innenstadt gezogen. Bei Sekt, Bier, Glühwein oder Cocktails trafen sich ab 10 Uhr am 24. Dezember Gruppen von Freunden und Familien, um zu Beginn des Weihnachtsfestes das Zusammensein zu genießen.











Im doppelten Sinne feucht-fröhlich ist es am 24. Dezember in Esslingen zugegangen: Der Heilige Vormittag zog trotz teilweise starken Regens Tausende in die Innenstadt. Ob am Marktplatz vor Kessler, am Roßmarkt vor der Krokodil Bar oder in der Heugasse zwischen Ad Astra und dem Weinkeller Einhorn – an den Hotspots war es zeitweise schwer, durchzukommen. Hier trafen sich in alle Welt zerstreute Freunde zum jährlichen Treffen bei Sekt, Bier, Glühwein oder Cocktails. Aber auch ganze Familien pflegen die Tradition Zusammenseins in gelöster Stimmung vor Heiligabend. Derweil tanzten am Rathausplatz einige Paare zu Salsamusik.