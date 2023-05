1 Brunnen – wie hier im Blühenden Barock – können für Abkühlung im Sommer sorgen. Allein werden sie gegen die weiter steigenden Temperaturen in Ludwigsburg aber nichts ausrichten. Foto: Simon Granville

Mit dem Rahmenplan „Grüne Innenhöfe“ will Ludwigsburg dafür sorgen, dass nicht noch mehr Grün verschwindet. Damit allein werden sich die steigenden Temperaturen in der Stadt aber nicht erledigen.









Ludwigsburg - Starkregen, Hagel, zunehmend heiße Tage und tropische Nächte: Der Klimawandel macht sich auch in Ludwigsburg mehr und mehr bemerkbar. Die Zahl der Tage, an denen das Thermometer über 30 Grad zeigt – aktuell sind es jährlich etwa zehn –, wird sich bis Ende des Jahrhunderts Prognosen zufolge verdreifacht haben. Die Temperaturen in der Barockstadt sind dann mit Avignon in Frankreich oder Salamanca in Spanien vergleichbar. Aufzuhalten ist die Entwicklung nicht mehr – und unter den steigenden Temperaturen werden viele Bürger leiden.