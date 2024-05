Heidenheim an der Brenz

1 Ein Waschbär löste am Freitag in Heidenheim einen Polizeieinsatz aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Ein Waschbär gelangt am Donnerstag in ein Haus in Heidenheim und macht es sich im Schlafzimmer bequem. Die Bewohnerin versucht vergeblich, das Tier aus dem Haus zu scheuchen – und bittet schließlich die Polizei um Hilfe.











Link kopiert



Ein Waschbär ist in ein Haus im schwäbischen Heidenheim an der Brenz gelangt und hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Bewohnerin hatte vergeblich versucht, das Tier in der Nacht zum Freitag aus dem Haus zu scheuchen, wie die Polizei mitteilte. Da es ihr nicht gelang, rief sie die Polizei.