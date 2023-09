OB Nopper plant mit Krediten in Milliardenhöhe

Die Einnahmensituation lässt der Kämmerei keine Wahl. Allerdings wird wieder nur ein Teil der geplanten Investitionen realisiert, sodass Stuttgart auch in zwei Jahren noch schuldenfrei sein könnte.











Ginge es allein nach OB Frank Nopper, seinem Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (beide CDU) und der Leitung der Stadtkämmerei, wäre der Haushalt für die nächsten beiden Jahre schnell beschlossen. In ihrem Entwurf wurden – aus ihrer Sicht ausreichende – Leistungen von immerhin 833 Millionen festgelegt. Die Rathausspitze will für zusätzliche Aufgaben 750 neue Stellen schaffen. Positiv ist, dass die Stadt als Arbeitgeberin in schlechten Zeiten attraktiver wird – eine Großstadtzulage soll das noch steigern. Das 49-Euro-Ticket kommt zu den maximal 150 Euro, die gewährt werden sollen, obendrauf. Allein 127 Stellen braucht das Jobcenter, 126 sind für Kitas, 56 für das Amt für öffentliche Ordnung und 49 für die Branddirektion.