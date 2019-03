1 So sieht das neue Bistro Belvedere in der Stuttgarter Wilhelma aus. Foto: Marché International

In der Wilhelma hat das Schweizer Gastronomieunternehmen Marché International unweit des Geparden-Geheges das italienisch inspirierte Bistro Belvedere eröffnet. Das Hauptrestaurant Amazonica soll Ende April fertig sein.

Stuttgart - Italienisch geht’s los: Das Schweizer Unternehmen Marché International, der neue Gastrobetreiber der Stuttgarter Wilhelma, will mit dem Bistro Belvedere (deutsch: schöne Aussicht) punkten. Das farbenfrohe Ambiente orientiert sich an einem italienischen Straßencafé. Serviert werden unter anderem Bruschetta, frisch belegte Tramezzini, Antipasti sowie sowie italienische Kaffeespezialitäten. „Unser Bistro passt mit mediterranem Flair sehr gut zur Architektur des maurischen Pavillons“, sagt Betriebsleiterin Sabrina Hubert.

1983 ist in Stuttgart das erste Marché eröffnet worden

Das neue Hauptrestaurant von Marché Mövenpick am Wilhelma-Theater ist noch nicht fertig. Unter dem Namen Amazonica soll es Ende April eröffnet werden. Das umgebaute Lokal nimmt – passend zur Umgebung des Amazonienhauses – das Thema Regenwald auf. „Mit verschiedenen Marktständen laden wir zu einer Reise nach Südamerika ein“, erklärte Sabrina Hubert. Marché betreibt unter anderem auch die Zoo-Gastronomie in Magdeburg und Leipzig. In Stuttgart hatte das Unternehmen 1983 das erste Marché Restaurant an der Königstraße eröffnet und ist nun also in die Stadt zurückgekehrt. Um die Wilhelma-Gastronomie hatte sich auch die Stuttgarter Schuler Gastronomie beworben, die 55 Jahre lang Pächterin im zoologisch-botanischen Garten war. Doch die Konkurrenz aus der Schweiz machte das Rennen. Laut Ausschreibung hat Marché einen Vertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren bekommen – mit der Auflage, sieben Millionen Euro in die Generalsanierung zu investieren.