1 Keine Katzen mehr im „Happy Cats Café & Trattoria“, dafür aber weiterhin Speisen, Getränke und andere Kleinigkeiten. Foto: StZN/Gülay Alparslan

Das „Happy Cats Café & Trattoria“ war das erste Katzen-Café Stuttgarts. Doch nach nicht einmal zwei Jahren Betrieb durften die Katzen im Café nicht mehr gewerblich gehalten werden. Wie geht es dem Café heute? Und was sagt die Stadt dazu?











Bei der Vielzahl an Cafés und Restaurants in und um Stuttgart muss man als Gastronomiebetrieb auffallen, um Kunden anzulocken. Das „Happy Cats Café & Trattoria“ in der Arndtstraße im Stuttgarter Westen hatte ein Alleinstellungsmerkmal. Als erstes und bisher einziges Katzen-Café der Landeshauptstadt gab es hier nicht nur Essen und Trinken, sondern auch Katzen zum Anfassen und Streicheln. Doch nach nicht einmal zwei Jahren war damit Schluss.