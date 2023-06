1 In Altbach war es am vergangenen Freitag zu der Handgranaten-Attacke gekommen. (Archivbild) Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Drei junge Männer hat die Polizei am Mittwochmorgen bei einer Razzia in Ludwigsburg festgenommen. Die Hintergründe sind verwirrend, aber klar ist – die Aktion steht im Zusammenhang mit dem Handgranatenangriff auf einem Friedhof in Altbach.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Polizei hat am Mittwoch in Ludwigsburg im Zusammenhang mit dem Angriff auf eine Trauergemeinde am vergangenen Freitagmittag in Altbach mehrere Personen festgenommen – und inzwischen weitere Details zu den Verdächtigen genannt. Nach Angaben des Landeskriminalamts handelt es sich um drei Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren. Sie waren Gäste der Beerdigung am Freitag und sollen den Angreifer verfolgt und so schwer verprügelt haben, dass er ins Krankenhaus musste.