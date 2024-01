Handel in Fellbach: Neue Kioskbesitzerin mit neuen Plänen

Der Wechsel am Cannstatter Platz in Fellbach war nahtlos. Zorica Tadic hat den Kiosk vor Kurzem in neue Hände gegeben. Die neue Inhaberin Tatjana Krösel hat manche Neuerungen geplant.

Der Wechsel war nahtlos in dem Kiosk auf dem markanten Platz in Fellbach, der von Kastanien umsäumt ist. „Wir haben uns recht spontan gemeldet, als in den sozialen Medien nach einer Nachfolge gesucht wurde“, erzählt die neue Inhaberin Tatjana Krösel. Bis Ende November vergangenen Jahres hatte Zorica Tadic den Kiosk am Cannstatter Platz geführt. Sie und ihr Mann gehen im Ruhestand zurück in ihre alte Heimat in die serbische Kleinstadt Zlatibor.

Bereits am 4. Dezember ging es dann mit der neuen Inhaberin weiter. Zorica Tadic war selbst überrascht gewesen, wie schnell der Wechsel geklappt hatte und wie erfolgreich die Suche nach einer Nachfolge gewesen war. Als die Zusage da war, ging für Tatjana Krösel alles sehr schnell. Einiges an Bürokratie, unter anderem auch die Gewerbeanmeldung, gab es zu klären. „Wir haben richtig viel telefoniert“, erzählt Tatjana Krösel von der ersten Woche als Inhaberin.

Lesen Sie auch

Die Öffnungszeiten sind gleichgeblieben

Einiges hängt daran, einen Kiosk mit Paketdienst und Co. zu übernehmen. Das liegt jetzt nun eineinhalb Monate zurück. Seit zehn Jahren ist Tatjana Krösel im Einzelhandel tätig. Daher bringt sie auch Erfahrung im Umgang mit Menschen mit. Und hier im Kiosk schätzt sie besonders den persönlichen Kontakt mit der Kundschaft. „Man lernt sich kennen, es kommen viele Stammgäste“, sagt sie. So wisse man beispielsweise mit der Zeit, wer welche Zeitschrift bevorzugt. Zeitschriften und Zeitungen bleiben im Angebot des Kiosks erhalten.

Der Kiosk fungiert weiter auch als DHL-Paketshop – trotz des begrenzten Platzes in dem Neun-Quadratmeter-Reich. Und es werden weiterhin Lottoscheine angenommen. Auch die Öffnungszeiten sind gleich geblieben. Die bunten Süßigkeiten in den großen Gläsern, die es stückweise zu kaufen gab, die werden jedoch abverkauft. Auch die Popcornmaschine wird nicht weiter betrieben, die Nachfrage sei zu wenig kalkulierbar.

Dafür hat die Fellbacherin, die im Kiosk von ihrer Schwester Jennifer Hartmann unterstützt wird, andere Neuheiten vor. Wenn es wärmer wird, überlegen sie, Slush-Eis anzubieten. Das gebe es in der Umgebung noch nicht. Auch Alkoholisches ist nun zu haben – ausschließlich „to go“. Denn der Ausschank von Alkohol an den kleinen Tischchen auf dem Cannstatter Platz vor dem Kiosk ist an einige Bedingungen geknüpft – unter anderem an die Verfügbarkeit einer Toilette. Das sei nicht machbar und zu aufwendig, macht die Kioskbesitzerin deutlich. Beim verkaufsoffenen Sonntag am Fellbacher Maikäferfest will Tatjana Krösel den Kiosk nochmals präsentieren. Mitte Januar hatte sie eine kleine Eröffnungsfeier gemacht, aber wegen des widrigen Wetters sei die Resonanz sehr überschaubar gewesen.

Tatjana Krösel hat früher in der Frauenmannschaft in Kernen gekickt

Die 30-Jährige kennen manche vielleicht auch aus ihrer Zeit als aktive Fußballerin. Bei der Spvgg Rommelshausen kickte sie in der Frauenmannschaft. Sie probiere immer mal Neues aus, sagt sie. So war sie 2020 auch mal Faschingsprinzessin der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß-Stuttgart. Und sie hat auch ein eigenes Musikvideo unter dem Titel „Achterbahn 2023 “ aufgenommen – aus Jux, einfach, um mal was Neues zu probieren.

Das Ausprobieren habe aber klare Grenzen. Beim Fellbacher Kiosk sei ihr, wie sie betont, wichtig gewesen, dass sie ein eingeführtes Geschäft übernommen hat. Sonst wäre ihr das Risiko zu groß gewesen. Etwas in diesen unsicheren Zeiten ganz neu aufzubauen, das hätte sie nicht gewagt.