Aufzug Bahnhof Fellbach Barrierefreie Reisen bleiben ein Traum

Der Aufzug am Fellbacher Bahnhof löst erneut Ärger aus: Eine Rollstuhlfahrerin verlässt sich darauf, dass er funktioniert, weil es in der Handy-App der Bahn so steht. Was sich als falsche Information entpuppt. Wie Reisen zum Hürdenlauf werden.