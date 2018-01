Handball-EM Nach EM-Aus: Prokop ist angeschlagen

Von Jürgen Frey 24. Januar 2018 - 23:24 Uhr

Deutschland ist bei der Handball-EM nach einer desolaten Vorstellung ausgeschieden. Was bedeutet das? Laut DHB-Vizepräsident Bob Hanning wird nach dem EM-Aus „alles hinterfragt, was es zu hinterfragen gibt“.

Stuttgart - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat das Halbfinale verpasst. Es stellen sich einige Fragen.

Geht es mit Christian Prokop weiter?

Wo lagen die Hauptprobleme?

Die Unbekümmertheit, mit der das deutsche Team beim EM-Triumph 2016 zu Werke ging, wich bei diesem Turnier großer Anspannung. Mit der Bürde des Favoriten kam das Team nicht klar. Von ideenreichem, variablem, mitreißendem Handball war wenig zu sehen. Die Bad Boys blieben weit unter ihren Möglichkeiten. Vor allem im Angriff enttäuschten sie weitgehend durch ihre spielerische Einfallslosigkeit.

Welche Fehler machte der Trainer?

Welche Spielmacher-Alternativen gibt’s?

Auf dieser Position hat die Mannschaft die größten Probleme. Die derzeit verletzten Niclas Pieczkowski (28) und Simon Ernst (23) sind die ersten Optionen, auf Göppingens Tim Kneule (31) setzt Prokop offenbar nicht, sonst hätte er ihn nach den diversen Ausfällen schon zur EM mitgenommen. Die Zukunft gehört dem in Kirchheim/Teck geborenen Tim Suton (21) aus Lemgo.

Wann sind die nächsten Spiele?

Der erste Auftritt nach der EM findet am 2. Februar (19.30 Uhr) in Leipzig statt. Im All Star Game trifft die Nationalmannschaft auf die Weltauswahl der besten Bundesligaspieler. Die nächsten Testspiele stehen gegen Serbien an: Am 4. April (19 Uhr) in Leipzig und am 7. April (14.30 Uhr) in Dortmund. Pflichtspiele gibt es vor der WM in Deutschland und Dänemark 2019 auch noch: Am 25. und 27. Oktober stehen Qualifikationsspiele zur EM 2020 an.