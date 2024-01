Handball-EM in Deutschland: Das sind die Zuschauerrekorde im Handball

Zum Auftakt ein Weltrekord, zum Abschluss eine Medaille! Das wär’s für den Deutschen Handballbund (DHB). Das Schöne an dieser Wunschvorstellung: Das erste Ziel wird mit Sicherheit erreicht. Denn beim EM-Eröffnungsspiel am 10. Januar (20.45 Uhr/ZDF) zwischen Deutschland und der Schweiz werden in Düsseldorf rund 54 000 Zuschauer für eine neue Bestmarke im Hallenhandball sorgen. Die Merkur Spiel-Arena schließt für dieses Event der Superlative ihr Dach.

Bisher lag der Rekord bei 44 189 Zuschauern – aufgestellt beim „Tag des Handballs“ am 6. September 2014 in der Frankfurter Commerzbank Arena. Damals standen sich in einer Bundesligapartie die Rhein-Neckar Löwen und der HSV Hamburg gegenüber. Bis dato war die höchste Zuschauerzahl im deutschen Hallenhandball bei 30 925 gelegen. So viele waren am 12. September 2004 nach Gelsenkirchen zum Duell der Bundesligisten TBV Lemgo und THW Kiel in die Arena AufSchalke geströmt.

Lesen Sie auch

36 651 Fans in Dänemark

Auch in Dänemark wurde schon ein Fußballstadion zur Handballarena umgebaut. Am 26. Mai 2011 kamen 36 651 Fans in die Kopenhagener Parken-Arena zum dänischen Meisterschaftsfinal-Rückspiel AG Kopenhagen gegen Bjerringbro Silkeborg.

Ähnliche Massen konnte früher nur der seit Ende der 1960er Jahre praktisch vergessene Feldhandball anziehen. Hohe fünfstellige Besucherzahlen waren die Regel. 1954 sahen 40 000 Fans in Augsburg das Länderspiel Bundesrepublik Deutschland gegen Schweden, 1959 waren es in Leipzig gegen die DDR 93 000. Bei den Olympischen Spielen in Berlin erlebten 1936 offiziell sogar 100 000 Menschen den 10:6-Erfolg gegen Österreich, mit dem Gold gewonnen wurde.

Das macht doch Mut für die aktuelle deutsche Wunschvorstellung: zum Auftakt ein Weltrekord, zum Abschluss eine Medaille!

Wir blicken in unserer Bildergalerie auf die Handballspiele mit den meisten Zuschauerzahlen. Klicken Sie sich durch!