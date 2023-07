1 HBW-Spielmacher Björn Zintel (re., gegen Frisch-Auf-Abwehrspezialist Josip Sarac). Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Wolfgang Strobel, der Geschäftsführer der Balinger Handballer, nimmt beim Projekt Wiederaufstieg in die Handball-Bundesliga die komplette Region Zollernalb in die Pflicht und setzt auch weiterhin auf Trainer Jens Bürkle, der bis 2024 unter Vertrag steht.









Eigentlich wollte Wolfgang Strobel gar nicht in den Liveticker schauen. Gegen Ende tat es der Geschäftsführer des HBW Balingen-Weilstetten dann doch. Das Ergebnis war frustrierend: Durch das 22:21 von GWD Minden gegen den HC Erlangen steht der HBW schon vor dem letzten Spieltag am Sonntag (15.30 Uhr) als Absteiger aus der Handball-Bundesliga fest. Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte nach 2017. „Das ist schon sehr bitter für uns. Wenn wir am Mittwoch bei unserem 23:23 gegen die Füchse Berlin zwei Punkte geholt hätten, hätten wir unser Endspiel am Sonntag beim HC Erlangen gehabt. So haben wir es nicht – und das tut einfach weh“, ärgerte sich Strobel. Zwei Punkte und die gegenüber Minden um 42 Treffer schlechtere Tordifferenz sind nicht aufzuholen.