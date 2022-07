1 HSV-Linkshänder Jan Forstbauer versucht, am Block seines künftigen Stuttgarter Teamkollegen Fynn Nicolaus vorbeizuwerfen – ein Treffer gelang dem Rückraumspieler bei der Heimniederlage. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner Pressefoto/Marcel von Fehrn

Der TVB Stuttgart holt mit dem 32:27 beim HSV Hamburg seinen vierten Auswärtssieg, der HBW Balingen-Weilstetten ist nach dem doppelten Punktgewinn von GWD Minden nicht mehr zu retten und steigt zum zweiten Mal nach 2017 ab.















Link kopiert

Lange Zeit war der TVB Stuttgart in den Abstiegskampf der Handball-Bundesliga verwickelt, doch bei der letzten Auswärtspartie der Saison beim HSV Hamburg konnte das Team von Trainer Roi Sanchez befreit aufspielen und fuhr ein nie gefährdetes 32:27(16:13) ein. „Es ist nicht einfach, die Jungs zu motivieren, wenn das Ziel erreicht ist, aber wir haben mit der richtigen Einstellung ein gutes Spiel gemacht“, sagte Sanchez. Beste Werfer vor 5851 Zuschauern waren die Linkshänder Sascha Pfattheicher und Viggo Kristjansson (je 7). Torwart Miljan Vujovic zeigte zwölf Paraden, wurde von seinem Gegenüber Jogi Bitter (17 Paraden) aber übertroffen. Der Ex-Stuttgarter Manuel Späth machte in seinem 501. und vorletzten Bundesligaspiel ein Tor. Genauso oft traf der künftige TVB-Spieler Jan Forstbauer im HSV-Dress.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Warum Europa für Frisch Auf eine Herausforderung wird

Nicht mehr zu retten ist der HBW Balingen-Weilstetten. Durch das 22:21 von GWD Minden gegen den HC Erlangen muss das Team von Trainer Jens Bürkle zum zweiten Mal nach 2017 absteigen. Vor dem letzten Spieltag am Sonntag (15.30 Uhr) beträgt der Rückstand auf die GWD-Mannschaft von Trainer Frank Carstens zwei Punkte und 42 Tore – das ist uneinholbar. Damit spielen künftig aus Württemberg nur noch Frisch Auf Göppingen und der TVB in Liga eins. „Wir wollen mit einem guten Gefühl in den Urlaub gehen und werden versuchen, am Sonntag daheim die MT Melsungen schlagen“, sagte Sanchez. Der HBW darf sich in der kommenden Saison immerhin auf einen ganz besonderen Gegner freuen: Der ukrainische Meister FK Motor Saporoschje darf als Gaststarter in der zweiten Liga mitspielen.

Torschützen

HSV Hamburg Mortensen 8/4, Weller 7, Bauer 5, Andersen 2, Niemann 2, Forstbauer 1, Kleineidam 1, Späth 1.

TVB Stuttgart Kristjansson 7, Pfattheicher 7, Zieker 4/3, Peshevski 3, Runarsson 3, Hanusz 2, Häfner 2, Lönn 2, Bacani 1, Schöttle 1.