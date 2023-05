13 Die Frisch-Auf-Spieler drehen nach dem Heimsieg gegen Hamm vor 3200 Zuschauern ihre Ehrenrunde. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Dass Frisch Auf Göppingen die Kür im Europapokal beherrscht ist bekannt, nun hat der Handball-Bundesligist erstmals auch die Pflicht gegen ein Team aus dem Tabellenkeller erfüllt – gegen den ASV Hamm-Westfalen gibt es ein souveränes 39:32.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sollte noch jemand Sorgen gehabt haben, dass Frisch Auf Göppingen in dieser für sie so enttäuschenden Bundesligasaison sogar noch in Abstiegsnöte kommen könnte, sie sind nun so gut wie verflogen. Beim 39:32(22:14)-Sieg gegen das Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen zeigte die Mannschaft von Trainer Markus Baur, dass sie nicht nur bei der Kür auf der internationalen Bühne glänzen kann, sondern auch einmal einen Pflichtsieg im Ligaalltag einfahren kann. „Heute war der Fokus von Anfang an zu 100 Prozent da, das war ein wichtiger Sieg auch für unser Selbstvertrauen“, sagte Göppingens Rückraumspieler Josip Sarac. Der kroatische Nationalspieler war mit sieben Toren erfolgreichster Frisch-Auf-Werfer, gefolgt von Jaka Malus (6), Marcel Schiller (6/1) und Jon Lindenchrone (5).