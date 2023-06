Der VfB Stuttgart hat sich in der Relegation gegen den Hamburger SV durchgesetzt und bleibt in der Fußball-Bundesliga. Wir haben die Jubelbilder aus Hamburg.

Ein Herzschlagfinale wie noch im vergangenen Jahr war es dieses Mal nicht, dennoch feierten Spieler und Fans des VfB Stuttgart ausgelassen nach der siegreichen Relegation gegen den Hamburger SV. Spätestens nach dem zweiten Tor von Enzo Millot in der 64. Minute war beim HSV am Montagabend die Luft raus und die Stuttgarter konnten sich auf ihre Party vorbereiten.

Der VfB spielt damit auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben gewannen auch das Relegations-Rückspiel in Hamburg mit 3:1 (0:1). Enzo Millot per Doppelpack (48./64. Minute) und der eingewechselte Silas (90.+6) erzielten vor 55.500 Zuschauern im Volksparkstadion die Tore für den VfB. Sonny Kittel (6.) hatte die vom früheren VfB-Coach Tim Walter trainierten Gastgeber früh in Führung gebracht. Bereits das Hinspiel am vergangenen Donnerstag hatten die Stuttgarter mit 3:0 gewonnen.

Wir haben die Jubelbilder nach dem Abpfiff in unserer Bildergalerie zusammengefasst. Viel Spaß beim Durchklicken.