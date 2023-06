13 Der VfB Stuttgart setzte sich am Ende souverän gegen den HSV durch. Foto: AFP/AXEL HEIMKEN

Der VfB Stuttgart spielt in der kommenden Saison weiter in der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben gewinnen in der Relegations auch das Rückspiel beim Hamburger SV – dank einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei.









Der Hamburger SV hat sein so ersehntes Fußball-Wunder gegen den VfB Stuttgart klar verpasst. Nach dem 1:3 (1:0) im Relegations-Rückspiel am Montagabend in Hamburg muss der einstige Bundesliga-Dino in seine sechste Saison in der 2. Liga gehen. Das Hinspiel am vergangenen Donnerstag hatte der HSV mit 0:3 verloren.