Was hat die Große Koalition erreicht?

Unter dem Strich stellt die Große Koalition sich selbst ein gutes Zeugnis aus und will weiter regieren. Die Regierung habe zusammen mit den Fraktionen von CDU/CSU und SPD „viel erreicht und umgesetzt - aber es bleibt auch noch viel zu tun", heißt es in der sogenannten Halbzeitbilanz. Laut einer Berechnung der SPD-Seite gibt es im Koalitionsvertrag 800 Projekte und Vorhaben, von denen gut ein Drittel bereits beschlossen worden ist.

Nach der letzten Bundestagswahl hat es lang gedauert, bis überhaupt eine Koalition zustande kam. Nun hat die Regierung ihre Halbzeitbilanz vorgelegt. Unsere Bilderstrecke zeigt die wichtigsten Meilensteine.

Stuttgart - Etwas mehr als zwei Jahre liegt die letzte Bundestagswahl nun zurück. Nach der Wahl wurden zunächst Gespräche für eine Jamaica-Koalition aus CDU, FDP und Grünen geführt. Sie scheiterten. Als Union und SPD sich dann doch zur Neuauflage der GroKo durchrangen, ließen die Genossen eine Bestandsaufnahme zur Halbzeit in den Koalitionsvertrag aufnehmen.

An diesem Mittwoch ist es so weit: Die Regierung hat in einem mehr als 80 Seiten dicken Papier, das unserer Redaktion vorliegt, eine Halbzeitbilanz vorgelegt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, von 300 geplanten großen Maßnahmen seien zwei Drittel vollendet oder auf den Weg gebracht worden. „Das zeigt, dass wir arbeitsfähig und arbeitswillig sind.“

Kritische Stimmen kommen aus der Opposition. „Die Selbstbeweihräucherung der großen Koalition steht im Gegensatz zu den Ergebnissen. Es gibt zwar einige Verbesserungen, wie den gesetzlichen Mindestlohn, aber sie ist weit davon entfernt die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu bewältigen“, sagte etwa der Linken-Vorsitzende Bernd Riexinger.

Bei den zahlreichen Maßnahmen und Gesetzen, die die Regierung auf den Weg gebracht hat, verliert man schnell den Überblick.