Günther Oettinger in Ditzingen: Ein Geburtstagsfest daheim

8 Der Ditzinger Ehrenbürger Günther Oettinger und Oberbürgermeister Michael Makurath beim Anschnitt der Geburtstagstorte nach dem offiziellen Teil der Matinee. Die Torte ziert die Europaflagge. Foto: Simon Granville

Der ehemalige EU-Kommissar ist in seiner Heimat Ditzingen immer „dr Oettinger“ geblieben. Die damit verbundene Wertschätzung führte nun zu einer Matinee.











Günther Oettinger, der ehemalige EU-Kommissar und Ministerpräsident des Landes, ist in seiner Heimatstadt einfach nur „dr Oettinger“. Ihm zu Ehren hatte die Stadt am Sonntag zu einer Matinee anlässlich seines 70. Geburtstags eingeladen. Der war zwar schon im Oktober, aber bei den vielen Empfängen, die für Oettinger aus diesem Anlass gegeben worden seien, wäre Ditzingen gar nicht zum Zug gekommen, sagte Ditzingens Oberbürgermeister Michael Makurath (parteilos) in seiner Begrüßung. Deshalb habe man sich auf den Frühling als Zeitpunkt für die Matinee verständigt. Das Geschenk der Stadt an ihren Ehrenbürger, dem zu schenken etwas schwierig sei – weil er doch schon alles habe.