Während viele Gerüchte rund um die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI im Umlauf sind, wurden mit dem ersten Trailer von Rockstar Games endlich Tatsachen geschafft. So ist nun auch offiziell bekannt, für welche Konsolen das Game erscheinen wird.

GTA 6 erscheint auf PS5 und Xbox Series X|S

Wie der Spielepublisher Take-Two Interactive Software in einer Pressemitteilung vom 04. Dezember angekündigt hat, wird Grand Theft Auto VI im Jahr 2025 auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Zu einer möglichen Veröffentlichung auf dem PC ist bislang nichts bekannt. Wahrscheinlich wird der PC-Release mit einiger Verzögerung folgen. Bei GTA 5 dauerte es mehr als anderthalb Jahre, bis eine PC-Version des Spiels veröffentlicht wurde.

Lesen Sie auch

Was bislang zu GTA 6 bekannt ist

Grand Theft Auto VI spielt in der fiktiven Stadt Vice City, die an Miami angelehnt ist. Vice City wiederum ist im ebenfalls fiktiven Staat Leonida angesiedelt. Es ist also wahrscheinlich, dass die Map weit über die Grenzen von Vice City hinausgehen wird. Take-Two spricht von der „bisher größten und beeindruckendsten Weiterentwicklung der Grand-Theft-Auto-Serie“, was auch auf die bislang größte Spielewelt hindeuten könnte. Zudem wird es in GTA 6 erstmals eine Frau als spielbaren Charakter geben. Lucia wird gemeinsam mit Jason die Hauptrolle des Spiels übernehmen. Zudem scheint auch Social Media eine Rolle in dem Game zu spielen, wie aus dem Trailer ersichtlich wird. Inwiefern dieses Feature in die Story eingebaut wird, ist bislang nicht klar.