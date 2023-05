1 Wer nicht gerade vom Verkauf von Notfallrationen lebt – hier ein Bild aus einem Unternehmen in Baden-Württemberg –, den bringt die Ausbreitung des Coronavirus in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Foto: dpa/Felix Kästle

Die Corona-Krise trifft Deutschland mit Wucht. Und siehe da – Gesellschaft und Staat funktionieren. Warum das alles andere als selbstverständlich ist, schreibt Christoph Reisinger in diesem Kommentar.









Noch keine drei Jahre ist es her, dass Hamburgs Innenstadt Schauplatz von Brandstiftung und Verwüstung war. Bloß weil sich Wirrköpfe am G20-Gipfel in der Stadt störten. Gerade mal ein paar Monate ist es her, dass viele Schüler ihrer Sorge ums Klima mit Demonstrationen während der Schulzeit und mit Blockaden Ausdruck verliehen. Und jetzt?