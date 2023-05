1 Man müsse sich fragen, wie man Politik besser erklären könne, so der Grünen-Bundesvorsitzende Omid Nouripour. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Dass die Grünen in Bremen verloren haben, mag landespolitische Gründe haben. Doch dahinter verbirgt sich ein Problem, das der Partei gefährlich werden könnte, kommentiert Rebekka Wiese.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Was die Brötchentaste ist, wussten bis vor Kurzem nur wenige Menschen. Und viele Grünen wünschen sich jetzt wohl, dass das so geblieben wäre. Ihre Bremer Spitzenkandidatin und Verkehrssenatorin Maike Schaefer war es, die das Angebot für ein kostenloses Ticket zum Kurzzeitparken, wenn man nur mal Brötchen holen will, kurz vor der Wahl in der Hansestadt abschaffte – und damit wenig Begeisterung auslöste.