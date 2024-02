Großunterkunft in Filderstadt: Bald ziehen Geflüchtete ein

Großunterkunft in Filderstadt

1 Mitte Februar sollen die Wohncontainer auf dem Parkplatz der Weilerhau-Sporthalle in Plattenhardt bezogen werden. Foto: Caroline Holowiecki

Seit Monaten ist bekannt, dass im Weilerhau in Plattenhardt wieder eine Großunterkunft für Geflüchtete errichtet wird. Bis zu 130 Menschen sollen hier leben. Nun ist alles vorbereitet, bald werden die Container belegt.











Link kopiert



Die 80 weißen Wohncontainer stehen, die Großunterkunft für Geflüchtete auf dem Parkplatz der Weilerhau-Sporthalle in Filderstadt-Plattenhardt ist fertig. Voraussichtlich ab Mitte dieses Monats werden nach und nach Menschen in diese temporäre Anschlussunterkunft einziehen, das hat die Stadtverwaltung Filderstadt nun mitgeteilt. Zugleich wird betont, die Verantwortlichen seien gut vorbereitet. Die Hausleitung habe ihre Arbeit aufgenommen, Sozialer Dienst, Gebäude- und Dolmetscherfachkräfte säßen quasi in den Startlöchern, Integrations- und Orientierungskurse der Volkshochschule könnten direkt vor Ort angeboten werden, und auch der Sicherheitsdienst sei beauftragt.