9 Bei der Übung mussten die Einsatzkräfte auch eingeklemmte Menschen befreien. Foto: 7aktuell/Kevin Lermer

Bei einer Großübung nahe Aspach testen rund 160 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten realitätsnah das Befreien von eingeklemmten Verletzten.











Rund 160 Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, der Feuerwehr Aspach (Rems-Murr-Kreis) und von weiteren Feuerwehren aus Backnang, Oppenweiler und Murrhardt haben sich am Samstag an einer Großübung bei Aspach beteiligt. Angenommen wurde dabei ein Verkehrsunfall im Bereich der Verbindungsstraße zwischen Großaspach und Allmersbach am Weinberg, an dem ein Linienbus, ein Auto sowie zwei Radfahrer beteiligt waren. Insgesamt mussten sich die Einsatzkräfte laut dem Szenario vor Ort um 23 Menschen kümmern, die verletzt und zum Teil in oder auch unter den Fahrzeugen eingeklemmt waren.