Schüsse in der Ortsmitte

Großeinsatz in Filderstadt

1 Nach der Schießerei mit Schreckschusswaffen rückte die Polizei mit einem Großaufgebot nach Filderstadt-Harthausen aus. Foto: /SDMG/Kohls/Woelfl

Mehrere mit Baseballschlägern und Schreckschusswaffen ausgerüstete Männer haben am Samstag in Filderstadt einen Großeinsatz der Polizei verursacht. Auslöser war ein Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem 37-Jährigen.

Filderstadt - Mehrere Notrufe, wonach in der Ortsmitte von Filderstadt-Harthausen maskierte Personen mit Baseballschlägern unterwegs und zudem Schüsse zu hören seien, haben am Samstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Laut der Polizei handelte es sich um einen Streit zwischen einem 18-Jährigen aus Welzheim (Rems-Murr-Kreis) und einem 37-Jährigen aus Filderstadt-Harthausen, der offenbar über die Beziehung des jungen Mannes zu seiner Nichte nicht erfreut war.

Aus diesem Grund hatten sich die beiden Männer zu einer Aussprache verabredet, zu der der 18-Jährige gegen 17.10 Uhr allerdings nicht alleine erschien. Er war in Begleitung von etwa zehn weiteren Personen, die Baseballschläger und Schreckschusswaffen bei sich hatten, um den Onkel einzuschüchtern. Bei dem Aufeinandertreffen seien mehrere Schüsse – laut der Polizei „vermutlich allesamt aus Schreckschusswaffen“ – abgefeuert worden. Zudem seien der 37-Jährige und sein 34 Jahre alter Begleiter mit Fäusten und Baseballschlägerhieben traktiert und dadurch leicht verletzt worden. Danach flüchteten die Angreifer in ihren Fahrzeugen. Bei der anschließenden polizeilichen Fahndung war unter anderem auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.