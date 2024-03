Green Carpet Fashion Awards 2024: In Hollywood wurden Preise für Aktivismus verliehen

15 Angaangaq Angakkorsuaq, Schamane der indigenen Kalaallit aus Grönland, ist einer der Preisträger. Er wurde als „The Visionary“ geehrt. Foto: Getty Images via AFP/FRAZER HARRISON

Auf den „Green Carpet Fashion Awards“ in Los Angeles wurden sechs Personen aus aller Welt mit Preisen ausgezeichnet. Um wen es sich handelt und wer sonst noch dabei war, sehen Sie in unserer Bildergalerie.











Link kopiert



Am Mittwoch, 6. März, wurde im 1 Hotel West Hollywood in Los Angeles zu den diesjährigen „Green Carpet Fashion Awards“ geladen. Im Jahr 2017 hatte italienische Filmproduzentin Livia Firth das Nachhaltigkeitsevent gegründet. Im vergangenen Jahr fand es erstmals in Los Angeles statt, die Jahre davor in Mailand.