Grausige Entdeckung Spielende Kinder finden menschliches Skelett ohne Kopf

Von red/dpa 04. April 2018 - 18:34 Uhr

Grausiger Fund in Sachsen-Anhalt (Symbolbild). Foto: dpa

Zum zweiten Mal binnen eines Monats haben Kinder in Sachsen-Anhalt eine grausige Entdeckung gemacht. Beim Spielen fanden sie ein menschliches Skelett ohne Kopf.

Barleben - In einem Dorf in Sachsen-Anhalt haben spielende Kinder zum zweiten Mal innerhalb eines Monats einen grausigen Fund gemacht. War es Anfang März noch ein Totenschädel auf einer Pferdekoppel gewesen, tauchte beim Spielen nun ein menschliches Skelett ohne Kopf auf. Der Torso habe vermutlich schon länger am Fundort in dem 9300-Einwohner-Ort Barleben gelegen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ob Schädel und Knochen von demselben Menschen stammten, stehe noch nicht fest, sagte der Polizeisprecher.

Rechtsmedizin und Spurensicherung untersuchten den neuen Fund. Auch beim Schädel steht ein Untersuchungsergebnis bislang aus. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es laut Polizei aber nicht. Im März hatten die Beamten von der Möglichkeit gesprochen, dass an dem Fundort nahe einer Bahnstrecke früher ein Friedhof gewesen sein könnte.