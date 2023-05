56 Wirtinnen und Wirte haben bereits ihre Bewerbung an den Landesbetrieb Vermögen und Bau geschickt, obwohl sie noch gar nicht wissen, was verlangt wird von denen, die das frühere Grand Café Planie übernehmen wollen. Seit Oktober 2020 ist das einstmals größte Kaffeehaus der Stadt geschlossen, das sich im Landesbesitz befindet. Der Standort im Alten Waisenhaus gilt als überaus attraktiv. Auf die Ausschreibung mussten die Interessenten lange warten, weil sich die Sanierung und Modernisierung der Räume als aufwendiger erwiesen haben als erwartet und sich deshalb der Zeitplan immer wieder verschoben hat.

Geplant sind 125 Plätze drinnen und 150 Plätze draußen

Nun aber kann’s losgehen. Bald beginnt das offizielle Rennen um die Pacht. Am 13. Mai erscheinen die Anzeigen, in denen die Einzelheiten zum Verfahren stehen. Wer sich für die Gastronomie am Karlsplatz bewerben will, kann dann Exposé mit detaillierten Informationen anfordern und ein Besichtigungstermin vereinbaren. Bewerbungsschluss ist der 18. August. Der Gastraum im Inneren verfügt über eine Fläche von 252 Quadratmetern für etwa 125 Sitzplätze. Die Außenterrasse ist etwa 280 Quadratmeter groß und sieht etwa 140 Sitzplätze vor.

Wichtig ist dem Land als Vermieter, dass ein Vollgastronomie betrieben wird mit Öffnungszeiten von mindestens 10 bis 22 Uhr – mehr ist möglich. Neben dem Restaurant soll es einen Frühstücks- und Cafébetrieb geben. Der bisherige Name Grand Café Planie muss wohl nicht beibehalten werden. Bis Mitte 2024 soll das Traditionslokal neu eröffnet werden.

Dass die Planung für die Planie bisher so schwierig war, erklärt Staatssekretärin Gisela Splett aus dem Finanzministerium in einer Antwort auf eine Nachfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Friedrich Haag mit der „angespannten Marktsituation im Bausektor“. Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund der „durch das Land nicht beeinflussbaren Bearbeitungszeiträume für notwendige Genehmigungen“ sei es schwierig gewesen, einen genauen Zeitplan aufzustellen. Dass die Pacht nach etlichen Verzögerungen endlich ausgeschrieben wird, ist ein Zeichen dafür, dass diese Hürde nun wohl überwunden sind. Die bisherigen Betreiber des Grand Café Planie hatten nach Ermittlungen der Steuerbehörden und Entzug ihrer Konzession im Oktober 2020 das Alte Waisenhaus räumen müssen. Mittlerweile ist das Strafverfahren gegen sie gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt.