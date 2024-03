Gourmetführer vergibt Auszeichnungen: Spitzenkoch Sven Lacher aus Stuttgart ist Aufsteiger des Jahres

1 Sven Lacher mit seiner Partnerin und Restaurantleiterin Cindy Volkmer im New Josch. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der bundesweite Gourmetführer „Der große Guide“ zeichnet Sven Lacher vom New Josch am Killesberg aus. Auch der Titel Koch 2024 geht an einen Gastronomen, der in Stuttgart sehr bekannt ist. Eine weitere wichtige Auszeichnung geht nach Waiblingen.











Seit der Coronapandemie ist der Rhythmus der sieben bundesweiten Gourmetführer durcheinandergewirbelt. Haben sie zuvor im kurzen Abstand voneinander ihre Auszeichnungen im Herbst veröffentlicht, erscheinen inzwischen manche im Frühjahr, andere im Winter. „Der große Guide“ hat nun als einer der ersten seine neuen Auszeichnungen bekannt gegeben, und darunter sind auch gute Nachrichten für Stuttgart. Sven Lacher vom New Josch am Killesberg ist einer der drei Aufsteiger 2024. Laut „großem Guide“ ist es ihm „in Rekordzeit gelungen, einen Treffpunkt für Genießer zu etablieren, der genau den Vorstellungen seiner anspruchsvollen Gäste entspricht“. Lacher ist Küchenchef eines komplett neuen Teams, seit im Oktober 2023 die Fellbacher Wohninvest den luxuriös ausgestatteten Betrieb an Alexander Scholz (Perkins Park, Bellevue, Staatstheater-Gastronomie) übergeben hat.