Google Bard ist der hauseigene Chatbot von Google. Dieser kann als Alternative zu ChatGPT genutzt werden und ist ab sofort auch in Deutschland verfügbar. So nutzen Sie den Chatbot auf Ihrem Smartphone.

Gibt es eine App?

Nein, bislang gibt es keine App für Google Bard. Womöglich wird diese noch nachgereicht. In der Zwischenzeit müssen Sie auf den Chatbot von Google am Smartphone direkt zugreifen.

Lesen Sie auch

Hinweis: Falls Sie eine App in den Appstores finden, handelt es sich dabei nicht um den originalen Chatbot von Google. Viele Anbieter nennen Ihre Apps ähnlich, um so Downloads zu erhalten. Der echte Chatbot kann bislang aber nur auf die folgende Weise am Smartphone genutzt werden.

So nutzen Sie Google Bard am Handy

Sie können Google Bard entweder über die Google App oder über einen anderen Browser nutzen. So gehen Sie vor:

Rufen Sie die Webseite https://bard.google.com/ auf

Melden Sie sich mit Ihrem Google-Account an

Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen gründlich durch

Bestätigen Sie die Nutzung Ihrer Daten, wenn Sie einverstanden sind

Nun können Sie im Textfeld Ihren Befehl eingeben

Google Bard wird Ihnen dann die Antworten liefern

Kann man Google Bard ohne Google-Konto nutzen?

Nein, für die Verwendung von Google Bard ist ein Google-Account zwingend notwendig. Der Chatbot lässt sich ohne Anwendung nicht nutzen.