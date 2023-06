Schulleiter Medinger geht in Pension

4 Mit dem Auto zur Schule? Von wegen. Wolfgang Medinger, hier beim Dichtergarten des Goethe-Gymnasiums, ist überzeugter Radler. Foto: Simon Granville

Tübingen, Freiberg, Buenos Aires, Valencia: Als Lehrer hat Wolfgang Medinger an vielen Orten in der Welt seine Spuren hinterlassen. Zuletzt am Ludwigsburger Goethegymnasium. Nun ist Schluss – mit ein bisschen Wehmut.









Ludwigsburg - „Keep calm and carry on – bleib gelassen und mach weiter“: Der Ratschlag, der eingerahmt über seinem Büroeingang hängt, dürfte Wolfgang Medinger öfter als Maxime gedient haben, vor allem in seinen letzten Berufsjahren. Die waren geprägt von zwei Ereignissen, die kaum Schulleiterleben-Standard sind: von der Generalsanierung des Goethe-Gymnasiums zwischen 2015 und 2018 – und zum Finale von der Pandemie. Sie führte zu der ungewöhnlichen Situation, „dass ich seit 2020 viele Dinge zum letzten Mal getan habe, wegen Corona aber auch viele zum ersten Mal“, sagt Medinger. Gelassen weitermachen zu können: diese Eigenschaft kam ihm zuletzt definitiv zupass.