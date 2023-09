1 Züge wie dieser ältere von TRI fahren gerade auch durch den Rems-Murr-Kreis. Noch bis 2025 werden die Go-Ahead-Züge umgerüstet und Train Rental muss einspringen. Foto: privat

Zugbetreiber Go-Ahead Baden-Württemberg muss seine Züge für S 21 fit machen, deshalb kommen alte Züge von TRI Train Rental zum Einsatz. Für Fahrgäste ein Trip in die Vergangenheit – ohne WLAN und Barrierefreiheit, dafür mit Fenstern zum Öffnen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Türen, die sich nicht per Druckknopf, sondern nur ganz altmodisch per Handhebel bewegen lassen. Fenster, die sich öffnen lassen, statt neumodischer Klimaanlage und schöne Gespräche statt surfen im Internet, weil es kein WLAN gibt – wer momentan im Rems-Murr-Kreis mit der Bahn unterwegs ist, der kann unter Umständen eine Reise in die Vergangenheit machen.