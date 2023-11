1 Glühwein gehört zum Besuch auf dem Weihnachtsmarkt einfach dazu. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die gestiegenen Glühweinpreise haben viele Weihnachtsmarktbesucher verärgert. Doch es gibt nicht nur schlechte Nachrichten.











Link kopiert



Endlich ist es wieder so weit. Die Zeit der Weihnachtsmärkte ist da und damit auch die Zeit von heißen Maroni und würzigem Glühwein. Allerdings sind die teilweise hohen Glühweinpreise in diesem Winter ein immer wiederkehrendes Thema, das viele Besucher verärgert. Wie gestalten sich die Preise in verschiedenen Städten?