6 Das Räumfahrzeug kippte in Möhringen in einen Straßengraben. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Die winterlichen Straßenverhältnisse haben im Stuttgarter Stadtgebiet zu rund 20 Unfällen geführt, meist waren es glücklicherweise nur Blechschäden. In Möhringen ist ein Räumfahrzeug in einem Graben gelandet und umgekippt.

Stuttgart - Im Stuttgarter Stadtgebiet ist es im Laufe des Mittwochs aufgrund von Straßenglätte zu mehreren Unfällen gekommen. Dabei erwischte es auch ein Räumfahrzeug, das in Möhringen in einen Graben rutschte und auf der Seite liegenblieb.

Wie die Polizei berichtet, hatten Polizeibeamte bereits gegen 6 Uhr einen Teil des Johannesgrabentunnels gesperrt, weil sich in der Nacht im Bereich der Tunneleinfahrt Eiszapfen an der Decke gebildet hatten, die teilweise herabgefallen waren (wir berichteten). Die Autobahnmeisterei entfernte die Zapfen, sodass der Tunnel gegen 8.40 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

Rund 20 Unfälle im Stuttgarter Stadtgebiet wegen Straßenglätte

Im Laufe des Tages nahmen Polizeibeamte rund 20 Unfälle aufgrund von Straßenglätte auf, größtenteils blieb es glücklicherweise bei Blechschaden. Bei einem Unfall gegen 9.45 Uhr in der Vaihinger Straße wurde ein 53-jähriger Mann leicht verletzt, als eine 57-jährige Ford-Fahrerin gegen seinen Ford fuhr. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Ebenfalls am Mittwochmorgen war ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Land Rover in Stuttgart-Münster unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und auf eine Verkehrsinsel und dann gegen eine Ampel prallte, die dabei erheblich beschädigt wurde. Der junge Mann blieb unverletzt, es entstand Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Gegen 13.15 Uhr war ein 57-Jähriger mit einem Räumfahrzeug in der Möhringer Filderhauptstraße in Richtung Plieningen unterwegs, als er einem entgegenkommenden LKW auswich, offenbar zu weit nach rechts fuhr und in den danebenliegenden Graben rutschte. Dem Fahrer gelangt es, sich aus dem Fahrzeug zu befreien, er blieb unverletzt. Die alarmierte Feuerwehr übernahm mit zwei Kranwagen die Bergung des Fahrzeugs. Die Filderhauptstraße musste in der Folge für mehrere Stunden gesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

