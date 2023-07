Schwerverletzter bei Angriff in der Altstadt

Gewalt in Stuttgart

Schwerverletzter bei Angriff in der Altstadt

Eine Auseinandersetzung am Rande des Leonhardsviertels gibt der Polizei Rätsel auf. Zwei Männer haben Schnittverletzungen davongetragen.









Sie rannten ihm hinterher, stießen ihn gegen einen Bauzaun, traten auf ihn ein: Ein unbekanntes Duo hat am frühen Samstagmorgen einen 25-Jährigen in der Altstadt schwer verletzt. Die von Zeugen beobachtete Szene dürfte aber nicht der einzige Angriff gewesen sein: Das junge Mann wies Schnittverletzungen auf, die er der Blutspur nach an einem anderen Ort erlitten haben musste. Rätsel gibt ein weiterer Verletzter auf, der sich Stunden später im Stuttgarter Osten meldete.