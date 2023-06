Versuchtes Tötungsdelikt in Stuttgart

5 Vor der Bar Havanna in der Stuttgarter City kam es in der Nacht zum Samstag zu einem versuchten Tötungsdelikt. Foto: dpa/Schulz

Ein Mann wird in der Nacht zum Samstag von einem oder mehreren Unbekannten vor einer Bar in der Stuttgarter City niedergestochen und dabei schwer verletzt. Die Täter flüchten, die Polizei sucht Zeugen.









Ein Mann ist in der Nacht zum Samstag vor der Bar Havanna in der Paulinenstraße in der Stuttgarter Innenstadt offenbar mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.