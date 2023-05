Amateurfußball in der Region Stuttgart

1 Starker Ordner, hehrer Grundsatz: Doch das hilft nicht immer. Fast 70 Amateurkicks in Württemberg waren vorige Saison so gewalttätig, dass sie abgebrochen wurden. Foto: Avanti

Schimpfen, schlagen, jagen: Mit dem Sportsgeist scheint es bei Spielen im Amateurfußball in der Region Stuttgart nicht weit her zu sein. Tumulte und Polizeieinsätze sind dort keine Seltenheit. Ist es wirklich so schlimm?









Der eigentliche Kampf fand an jenem Sonntag im Mai nach Abpfiff statt: Fans des Fußballvereins AKV Ludwigsburg stürmen den Platz, es gibt Streit, ein Gegenspieler fängt eine Ohrfeige. Der Streit eskaliert, Ordner, Schiedsrichter und Zuschauer können nichts ausrichten, am Ende rückt die Polizei mit acht Mann an.