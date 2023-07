Gewässerqualität in Baden-Württemberg

1 Die Dreisam in Freiburg verkraftet laut einer Studie die Einleitung von Abwasser in der Regel gut. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Nach Regen öffnen viele Überlaufbecken die Schleusen und entlassen ein Gemisch aus Regen- und Abwasser in die Gewässer. Wie gefährlich sind diese Einleitungen für Tiere und Menschen?









Stuttgart - Rund 20 bis 30 Mal im Jahr entlassen Regenüberlaufbecken ein Gemisch aus Regen- und Abwasser aus den Siedlungen direkt in Bäche und Flüsse, weil sonst das Kanalnetz und die Kläranlagen überlastet würden. Bei 7000 Regenüberlaufbecken in Baden-Württemberg kommt es also zu einer großen Zahl sogenannter Entlastungen. Darüber hat unsere Zeitung vor kurzem berichtet. Doch wie gefährlich sind diese Einleitungen tatsächlich für Tiere und Menschen?