Getötete 28-Jährige in Marbach: Prozessauftakt gegen Ehemann ist terminiert

1 Der Prozess findet am Landgericht Heilbronn statt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Das Landgericht Heilbronn hat im Fall der getöteten Feuerwehrfrau in Marbach (Kreis Ludwigsburg) die Verhandlung terminiert. Der Ehemann muss sich wegen Totschlags verantwortet. Angesetzt sind 12 Prozesstage.











Mitte Dezember hatte die Staatsanwaltschaft Heilbronn bekannt gegeben, im Fall der in Marbach getöteten 28-jährigen Mutter, die engagiertes Mitglied der Feuerwehr war, Anklage zu erheben. Jetzt ist klar, wann der Fall am Landgericht in Heilbronn verhandelt wird. Der Prozessauftakt ist auf Mittwoch, 7. Februar, 14 Uhr, terminiert. Bis 16. Mai sind insgesamt zwölf Prozesstage angesetzt.