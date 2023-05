1 An der Mathilde-Planck-Schule in Ludwigsburg wird für die getötete Tabitha ein Trauertisch aufgestellt. Foto: Jürgen Bach

Viele drücken online ihr Mitgefühl mit der Familie der 17-Jährigen aus. An der Mathilde-Planck-Schule in Ludwigsburg findet eine Trauerfeier statt. Die Mitschüler, deren Eltern und die Lehrer erhalten professionelle Unterstützung.









Nach dem Tötungsdelikt an der 17-jährigen Tabitha aus Asperg ist die Trauer auch an der Mathilde-Planck-Schule in Ludwigsburg groß. Tabitha hatte an der Berufsschule die elfte Klasse besucht und strebte in zwei Jahren die Hochschulreife an. Wie ihre Klassenkameraden absolvierte sie in der vergangenen Woche, der Woche ihres Verschwindens, ein Praktikum. Eigentlich wäre die Klasse erst am kommenden Montag zusammengekommen.