Ein Mann spaziert unbekleidet auf der A8 bei Ulm entlang. Als Beamte ihn kontrollieren, fällt es auf: Er wird von der Polizei gesucht.

Elchingen - Splitterfasernackt ist ein Mann auf der Autobahn 8 nahe Ulm unterwegs gewesen. Der 26-Jährige spazierte am frühen Sonntagmorgen auf dem Seitenstreifen, wie ein Polizeisprecher sagte. Beamte entdeckten den Mann auf Höhe der bayerischen Gemeinde Elchingen und kontrollierten ihn.

Weil er zur Festnahme ausgeschrieben war, nahmen ihn die Polizisten fest. Gegen Zahlung von mehreren Hundert Euro kam er wieder frei. Was den Mann zu seinem nackten Spaziergang bewegte und warum gegen ihn Haftbefehl bestand, konnte der Sprecher nicht sagen.

Am Montag hatte die Polizei einen Mann in Stuttgart-Mitte festgenommen, der sich scheinbar mehrfach im Gleisbereich des Unteren Schlossgartens entblößt hatte, als S-Bahnen an ihm vorbeigefahren sind.