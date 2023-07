11 Flughafenchef Walter Schoefer (links) hat sich zusammen mit dem Aufsichtsratschef Winfried Hermann die Energiewende am Flughafen auf die Fahnen geschrieben. Foto: /Lichtgut/Leif Piechowski

Nach dem Einbruch durch die Pandemie geht es für den Landesflughafen wieder aufwärts – aber nicht gerade rasant. Dabei werden riesige Investitionen nötig. Eine Alternative dazu gebe es nicht, sagt Geschäftsführer Walter Schoefer im Interview.









Der Countdown läuft für Walter Schoefer. Ende Januar wird der Chef des Stuttgarter Flughafens in den Ruhestand gehen – nach gut 23 Jahren auf diesem Posten. Gemischte Gefühle? Ja klar, sagt der 66-Jährige im Interview im Besprechungszimmer auf der Chefetage an der Flughafenstraße in Echterdingen. Seine Bilanz: Nach dem Tiefschlag durch die Pandemie ging es im Jahr 2022 zwar wieder deutlich aufwärts, aber die Nachwirkungen von Corona sind für die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) nachhaltiger als für andere Unternehmen.