1 Carsten Poralla (l.) bildet von Februar an zusammen mit Ulrich Heppe die Doppelspitze am Stuttgarter Flughafen. Foto: FSG STR/Maks Richter

Der Stuttgarter Flughafen bekommt einen neuen Geschäftsführer. Im Februar übernimmt Carsten Poralla den Zuständigkeitsbereich von Walter Schoefer, der in den Ruhestand geht.















Link kopiert

Carsten Poralla wird neuer Chef am Stuttgarter Flughafen. Mit dem Amtsantritt des 54-Jährigen zum 1. Februar 2023 geht am Manfred-Rommel-Airport eine Ära zu Ende. Poralla wird Nachfolger von Walter Schoefer (66), der nach mehr als 20 Jahren an der Spitze der Flughafen-Gesellschaft in den Ruhestand geht.

Zuständig fürs Bauprogramm am Flughafen

Poralla, der heute noch die Liegenschaften der Energie Baden-Württemberg (EnBW) verantwortet bildet von Februar an zusammen mit Ulrich Heppe eine Doppelspitze der Flughafengesellschaft, deren Eigner das Land Baden-Württemberg (65%) und Stadt Stuttgart (35%) sind. Poralla wurde nun vom Aufsichtsrat der Gesellschaft zum neuen Geschäftsführer für den sogenannten Non-Aviation-Bereich bestellt, also alle Geschäftsfelder, die nicht dem unmittelbaren Flugbetrieb zugeordnet werden.

Unsere Empfehlung für Sie Flughafen Stuttgart Wieder deutlich mehr Passagiere am Airport Nach Prozenten haben die Zahlen der Fluggäste und der Flüge in den ersten dieses Jahres sehr stark zugenommen. Für den Flughafenchef Walter Schoefer ist die Zwischenbilanz dennoch nur „zufriedenstellend“. Warum eigentlich?

Der Aufsichtsratsvorsitzende, der baden-württembergische Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), nannte Poralla einen „erfahrenen und ambitionierten Manager“. Er verfüge „über die Kompetenzen, um den anspruchsvollen Transformationsprozess zur Realisierung des klimaneutralen STRzero maßgeblich mitzugestalten.“ Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU), Mitglied des Aufsichtsrats und der Personalkommission am Flughafen, formulierte die Erwartung, Poralla werde „den Manfred Rommel Airport als nachhaltige Mobilitätsdrehscheibe weiter nach vorne entwickeln“.

Projekte in Stuttgart begleitet

Poralla ist Bauingenieur und Wirtschaftsingenieur. In Stuttgart begleitete er schon verschiedene größere Vorhaben wie etwa den Ausbau der heutigen Mercedes-Benz Arena und den Neubau des Porsche Museums.