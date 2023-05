Gericht in Schwerin

Die 26-jährige Angeklagte wurde mit Fußfesseln in den Verhandlungssaal im Landgericht Schwerin geführt.

Eine 26 Jahre alte Frau hatte die Schwangerschaft vor dem Vater des Kindes und ihrem Umfeld geheim gehalten. Als das Kind zur Welt kam, warf sie es aus dem Fenster. Sie muss deshalb ins Gefängnis.









Weil sie ihr Neugeborenes nach der Geburt aus dem Fenster im dritten Stock geworfen und so getötet hat, ist eine 26-Jährige vom Landgericht Schwerin zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der Vorsitzende Richter sagte am Freitag, die junge Mutter habe sich zwar durch die Geburt in einer Ausnahmesituation befunden, sie sei aber nicht erheblich vermindert steuerungsfähig gewesen. Auch eine Affekthandlung schloss er aus. Die Frau wurde wegen Totschlags verurteilt.