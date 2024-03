Das Blüba, der Märchengarten und die Kürbisausstellung feiern heuer Jubiläum. Andy Rothacker, Chef der Brauerei Rossknecht, hat deshalb extra ein helles Lagerbier gebraut. Von April an gibt es erstmals auch Bierführungen in der Stadt. Schließlich gab es mal 20 Brauereien in Ludwigsburg.