4 Bettina Becker (roter Schal) mit Familie bei der Übergabe eines originalen Mayer-Porträts an den Mayer-Verein Foto: Werner Kuhnle

Bettina Becker ist eine direkte Nachfahrin des Wissenschaftsgenies Tobias Mayer aus Marbach im Kreis Ludwigsburg. Sie berichtet, wie es sich mit einem so großen Namen in der Familie lebt.









In Marbach laufen die Feierlichkeiten zum 300. Geburtstag des Astronomen, Geografen und Mathematikers Tobias Mayer auf Hochtouren. Zum Auftakt der Jubelwochen war auch ein Teil der Nachfahren in die Geburtsstadt des genialen Wissenschaftlers gereist. Darunter war seine Ur-, Ur-, Ur-, Ur-, Ur-, Urenkelin Bettina Becker. Sie berichtet im Interview unter anderem, was es ihr bedeutet, in so einer Ahnenlinie zu stehen.