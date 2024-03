1 Hat viel vor in Stuttgart: Heidenheims Trainer Frank Schmidt. Foto: imago/Frank Scheuring

Der 1. FC Heidenheim will am Ostersonntag nach fünf Spielen ohne Sieg die Trendwende schaffen – vor dem württembergischen Duell beim VfB Stuttgart gibt es ein paar Fragezeichen.











An Unterstützung wird es dem 1. FC Heidenheim am Ostersonntag nicht mangeln. Rund 5000 Gästefans werden von der Ostalb in die Landeshauptstadt kommen, um ihr Team im württembergischen Bundesliga-Duell beim VfB Stuttgart (17.30 Uhr/Liveticker) anzufeuern. Die Tickets seien in Heidenheim in nicht einmal zwei Stunden verkauft gewesen, erklärte ein FCH-Sprecher.