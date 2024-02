Zwei Menschen sind bei einem schweren Unfall auf der Landesstraße in der Nähe des Steinheimer Kauflands ums Leben gekommen. Zwei Fahrzeuge stießen am Dienstag gegen 14.15 Uhr zusammen. Es gab außerdem zwei Verletzte.

Der Wagen geriet zunächst auf den Grünstreifen

Ein 55-Jähriger war laut Polizei mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin in einem Ford aus Richtung Großbottwar kommend unterwegs. Etwa auf Höhe des Einkaufsmarkts kam der Wagen aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Das Auto fuhr bis zur Einmündung an der sogenannten Kaufland-Kreuzung weiter. Der Ford wurde dort mutmaßlich ausgehebelt und stieß mit der Beifahrerseite eines Kias zusammen, der von der Steinbeisstraße aus nach links auf die Landesstraße abbiegen wollte.

Der heftige Aufprall schob den Kia über die Mittelverkehrsinsel. Rettungskräfte konnten den Fahrer und die Beifahrerin im Fahrzeug nur noch tot bergen. Der Fahrer des Ford und seine Beifahrerin erlitten vermutlich leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser.

Die Polizei sperrte die Straße

Die Polizei sperrte die Landesstraße ab. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beschlagnahmte sie und schätzt den Schaden auf rund 35 000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beauftragte zudem einen Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs. Feuerwehr und Straßenmeisterei sind ebenfalls im Einsatz gewesen.

Die Kreuzung an der Landesstraße 1100 an der Gemarkungsgrenze von Murr und Steinheim steht schon seit einigen Jahren im Fokus von Kritikern. Sie werfen den Behörden vor, zu wenig für die Sicherheit dort zu tun. So war es schon in den Jahren 2016, 2019 und 2023 zu tödlichen Zusammenstößen an der Einmündung der Steinbeisstraße gekommen.