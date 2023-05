6 Auch dieser Unfall am 5. Juni 2019 hatte schwere Folgen. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Der Tod begleitet den Straßenverkehr – an den einen Stellen mehr, an anderen weniger. In Steinheim und Murr sticht in der Unfallstatistik die Einmündung der Steinbeisstraße in die Landesstraße nach Großbottwar hervor. Dort ereignete sich im vergangenen Jahr ein tödlicher Zusammenstoß. Es war nicht der erste. Schon im Jahr 2019 knallte es dort auf ähnliche Weise, und eben tödlich – wie auch schon 2016 bei einem Abbiegeunfall. Ob jedoch die Verkehrsplaner etwas ändern, ist fraglich.