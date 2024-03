Säure-Schmierer schlagen an weiteren Orten zu

Gefährliche Flusssäure in Stuttgart

1 Bei der Reinigung von Flusssäurespuren gilt die höchste Sicherheitsstufe, wie hier im Januar in der Königstraße. Foto: dpa/Anna Ross

Keine bloße Sachbeschädigung, sondern sogar ein Verbrechenstatbestand? Die Täter mit der Flusssäure müssen mit drastischen Strafen rechnen. Wenn sie erwischt würden. Sie hinterlassen aber weitere Spuren.











Die Handschriften der Flusssäure-Schmierer ziehen sich weiter durch die Innenstadt. Wie sich nun herausstellt, haben die Täter am Mittwoch nicht nur an den Abgängen der Bahn-Haltestellen Marienplatz und Schwabstraße zugeschlagen – sondern auch im Bereich der unterirdischen Stadtbahn-Station Rathaus. Die bereits eingeätzten Schriftzeichen sind am Mittwochnachmittag entdeckt worden.