1 Am VfL-Biergarten gibrt es bis zur Vollendung des Umbaus noch einiges tun. Foto: Frank Eppler

„La Nonna“, die italienische Großmutter, zieht – im laufenden Biergartenbetrieb – in eine hölzerne Arche um: Ende September soll im Biergarten des VfL-Waiblingen bezugsfertig sein.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Pläne sind schon seit längerem bekannt: Das Restaurant „La Nonna“ samt Biergarten auf dem Gelände des VfL Waiblingen am Oberen Ring beim Waiblinger Freibad wird sich deutlich verändern. Im Restaurant von einst im vorderen Part des VfL-Gebäudes am Stadion sind inzwischen Therapieräume untergebracht. In Richtung Rems herrscht aktuell noch ein gewisser Baustellencharme. Dort – im seit kurzem wieder geöffneten Biergarten – steht der im März 2021 nach Waiblingen transportierte tonnenförmige Holzbau der einstigen Strümpfelbacher „Vorratskammer“. Er soll in naher Zukunft zum neuen Restaurant umgebaut werden.